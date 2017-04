MILANO Il furbetto del Telepass. Riflessi rapidi e sangue freddo, ha trovato il modo per viaggiare gratis in autostrada. Peccato si tratti di una truffa bella e buona. L’uomo, 68 anni, residente a Premolo in provincia di Bergamo, alla guida del suo furgone si accodava agli automobilisti dotati di Telepass superando la barriera senza pagare. E lo ha fatto per ben trentacinque volte sull’autostrada A4, nel tratto tra Bergamo e Monza che percorreva ogni giorno per motivi di lavoro.



TREMILA EURO DI DANNI

Il guidatore sfrontato è stato denunciato e poi condannato dal Tribunale. In sede giudiziaria, grazie ai filmati delle telecamere poste ai varchi, si è infatti accertato che l’uomo, giunto al casello, ometteva sistematicamente di versare il pedaggio. Sprovvisto di Telepass, e comunque intenzionato a non sborsare un quattrino, seguiva a breve distanza chi invece il Telepass lo aveva e oltrepassava la barriera a scrocco. Una manovra tra l’altro molto pericolosa compiuta non una volta sola, nemmeno due.

Il sistema fraudolento e collaudato gli ha permesso nel 2012 di superare il casello in questo modo per ben trentacinque volte. Smascherato il guidatore insolvente, la Società Autostrade Spa ha deciso di costituirsi parte civile. Il bergamasco è stato condannato in sede penale al pagamento di 300 euro, ma il giudice ha fissato a 3.300 euro il risarcimento del danno a suo carico.