La tubercolosi uccide a Lodi. Una donna di 55 anni è morta all’Ospedale Maggiore della cittadina lombarda. A ucciderla, come reso noto dalle autorità sanitarie, è stata proprio la malattia infettiva che in Italia torna sporadicamente a far parlare di sé, ma nel mondo continua a uccidere due milioni di persone all’anno (Approfondimento: Cos’è la tubercolosi). In queste ore familiari, amici e colleghi di lavoro della vittima si stanno sottoponendo al test di Mantoux per capire se siano stati contagiati ed eventualmente avviare la profilassi. La 55enne era ricoverata all’Ospedale Maggiore dalla scorsa domenica. Secondo le poche informazioni finora disponibili, era stata accompagnata da un parente e le sue condizioni sarebbero state già gravissime al momento del ricovero.

Roma, 11 febbraio 2017

fonte FanPage