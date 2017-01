I carabinieri del Nas di Catania, nel corso di indagini sulla macellazione clandestina, all’interno di un’azienda agricola della zona etnea, hanno scoperto un intero allevamento abusivo totalmente sconosciuto e sottratto ai controlli dell’autorita’ sanitaria. Gli investigatori hanno trovato animali di ogni specie, dai bovini ai suini, compresi polli e conigli. Inoltre, dentro la fattoria si celava un vero e proprio mattatoio, in cui era appena stato macellato un bovino, in ambienti e con attrezzature che versavano in pessime condizioni igieniche, abusivi e senza alcun controllo veterinario. L’intera azienda e’ stata posta sotto sequestro. I proprietari sono stati denunciati alla Procura.

Roma, 1 febbraio 2017