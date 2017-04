Non ci sono buonissime notizie per i fan di Detto Fatto che seguono tutti i giorni con attenzione il programma di Rai2 per imparare sempre tante cose nuove. La stagione di Detto Fatto infatti sta per arrivare al giro di boa. Come saprete Caterina Balivo è in dolce attesa e ha bisogno del meritato riposo ma non è questo il vero motivo per il quale Detto Fatto chiuderà in anticipo. In Rai c’è una novità in questo 2017: il Giro di Italia infatti viene promosso e passa da Rai3 a Rai2 per cui, come potrete capire, il pomeriggio della rete sarà occupato dalle tappe giornaliere del giro. Probabilmente i fan di Detto Fatto non prenderanno molto bene questa mossa della Rai ma alla fine la decisione è stata presa per cui non possiamo fare altro che goderci le ultime puntate di Detto Fatto che sta per chiudere i battenti e non tornerà neppure a giugno. Il programma di Caterina Balivo ci saluta quest’anno con largo anticipo, perderemo un mesetto di Detto Fatto ma pensiamo anche che la conduttrice potrà godersi la sua gravidanza senza troppi sforzi e poi a settembre la rivedremo di nuovo in tv più bella che mai.

DETTO FATTO CHIUDE IN ANTICIPO: QUANDO ANDRA’ IN ONDA L’ULTIMA PUNTATA DEL PROGRAMMA?

A questo punto non resta che seguire le ultime puntate di Detto Fatto che andranno in onda proprio questa settimana e la prossima. Siamo davvero arrivati al giro di boa: solo una settimana e poi i saluti. La stagione di Detto Fatto si chiude con largo anticipo, ci spiacerà ma è una scelta contro la quale non si può fare molto. Dispiacerà soprattutto al pubblico di Rai2: ogni giorno un milione di spettatori segue la puntata di Detto Fatto e i tutorial che i bravissimi maestri preparano insieme a Caterina. E che dire del cambio look di Ciacci, da sempre uno dei momenti più attesi del programma. Non è però un addio: dopo l’ultima puntata di Detto Fatto in onda il 5 maggio 2017 si tornerà a settembre. O chissà se la rete, pressata magari dal pubblico di Rai2, non chiederà a Caterina di registrare delle puntate da vedere i primi di giugno, anche solo per dei saluti! Tutto può succedere per cui come sempre facciamo vi terremo aggiornati su tutto quello che succede.

Intanto non perdete le puntate di questa settimana con Detto Fatto in onda sempre su Rai2 dopo le 14.

