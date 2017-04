Ha preferito l’ironia alla furia e, questa scelta, gli è valsa la stima di tanti sconosciuti sul web. Rientrando nel suo appartamento ad Emory, in Texas, Duston Holloway si è trovato davanti ad una scena alla quale nessuno vorrebbe assistere: ha trovato un altro uomo nel suo letto accanto alla compagna.

Holloway è riuscito a mantenere la calma, evitando di gridare o perdere la testa usando la violenza, e si è scattato un selfie con la fidanzata e lo sconosciuto, insieme nello stesso letto dopo una sbronza.

“Quando torni a casa e trovi un altro uomo nel tuo letto con la donna che ami. Bravi uomini meritano brave donne”, è stato il commento che ha accompagnato su Facebook le foto dei due nel letto. Gli scatti hanno fatto il giro del web, tra condivisioni e commenti di sostegno al ragazzo tradito.

“Ho ricevuto migliaia di messaggi provenienti da tutto il mondo – ha scritto il ragazzo sulla sua pagina Facebook – Le persone si sono congratulate con me per aver fatto la scelta migliore andando via a testa alta e con rispetto. Il mondo mi è caduto addosso e il mio cuore si è spezzato. Non ho mai ricevuto un sostegno simile su Facebook e da parte di famiglia e amici. Il mondo non è così brutto come pensiamo. Non c’è bisogno di colpire qualcuno che ha già toccato il fondo. La sensazione più bella è che qualcuno apprezzi di te quello che qualcun altro ha dato per scontato”.

Il giovane – che ha anche un figlio con un’altra donna – ha voluto mostrare al mondo che, nonostante questa delusione, continua a sorridere ed è felicemente stupito del #teamduston che si è attivato per manifestare da ogni parte del mondo stima e supporto.

In uno degli ultimi post, in cui appare evidente il riferimento alla ragazza che lo ha tradito, Duston scrive: “Non puoi frequentare delle galline e aspettarsi che si librino in volo come aquile”.

GUARDA LE FOTO