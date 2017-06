“La guerra è bella anche se fa male” recita una canzone. E benché le vite umane debbano essere tutte considerate allo stesso modo, l’orgoglio dell’esercito canadese è assolutamente giustificato: un cecchino, con estrema maestria, destrezza e precisione tecnica, ha ucciso un pericoloso jihadista da 3,5 km di distanza.

Le forze armate canadesi hanno annunciato l’impresa avvenuta in Iraq. Il cecchino è riuscito a colpire a morte un jihadista dell’Isis a oltre tre chilometri e mezzo di distanza, stabilendo il nuovo record mondiale e frantumando il primato precedente detenuto da un collega britannico in Afghanistan.

Le fonti militari, citate dal quotidiano canadese ‘Globe and Mail‘, sostengono di avere le prove dell’impresa, ma di non poterle rendere pubbliche “per motivi di sicurezza operativa“.

Il nome del cecchino non è stato pertanto divulgato, né tantomeno il luogo e la data in cui è avvenuto l’episodio. Si sa solo che il tutto e’ avvenuto “nell’ultimo mese”, in Iraq, appunto, dove il tiratore ha sparato nel corso di un appostamento in cima ad un edificio. Dopo la morte del “bersaglio” le misurazioni sono sicuramente state prese con estrema precisione.