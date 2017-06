Al Senato la bagarre per l’approvazione dell’inversione dell’ordine del giorno e l’esame anticipato del provvedimento sullo ius soli. E in questo contesto, Cécile Kyenge, ex ministro dell’Integrazione del governo Letta, ha pensato bene di intervenire, a modo suo, nel dibattito. “Buongiorno Italia! Chi nasce e/o cresce in Italia, è italiano. L’Italia è pronta”, ha scritto su Twitter. Dunque l’hashtag: #litaliaèpronta. Un commento che ha scatenato le reazioni degli altri utenti, che hanno bersagliato la Kyenge di tweet.

