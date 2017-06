Roma, vasto incendio a Casetta Mattei: evacuate circa 100 persone

Emergenza incendio in zona Casetta Mattei, zona ovest di Roma. Le fiamme sono divampate tra le sterpaglie in via dei Malabaila. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco con un’autobotte.

Il personale è impegnato nello spegnimento delle sterpaglie. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono diverse auto della polizia. I focolai sarebbero diversi e i vigili sono al lavoro per evitare che le fiamme si estendano fino alle case. Evacuate circa 100 persone da abitazioni in vicolo Del Conte, via Degli Erizzo e via di Pietramellara.

MESSAGGERO