CENTRO UFOLOGICO MEDITERRANEO, ONDATA DI SEGNALAZIONI DALL’ITALIA

Al Centro Ufologico Mediterraneo sono pervenuti nell’ultimo periodo ripetute segnalazioni provenienti da diverse parti d’Italia. Pochi anni or sono, gli ufologi mediterranei guidati dal presidente dr. Angelo Carannante, si occuparono di un caso simile, cioè di un’ondata, in termini ufologici “flap”, che interessò la penisola italiana tra la fine di dicembre e gli inizi di gennaio che spesso poco o nulla aveva a che fare con i festeggiamenti e botti di fine anno. Le sfere, in quel periodo, erano di colore rosso. Questa volta è stata segnalata, a più riprese, il volo di strani globi luminosi bianchi o di forma assimilabile che alcune volte hanno spaventato molto i testimoni.

I casi si sono registrati in diverse località italiane tra le quali Napoli, con molte segnalazioni, Modena, Catania, Guglionesi, Benevento, Montecassino. Il C.UFO.M. in proposito che sono in pieno svolgimento le indagini che sono riassunte in un ricco servizio, con immagini, sul sito ufficiale www.centroufologicomediterraneo.it, ma anche su facebook, twitter. Su CUFOMTV di youtube è online un videotrailer che mostra alcune immagini di questi ufo files che tanto stanno facendo parlare. Dalle immagini si sarebbe tentati di liquidare un fenomeno come un banale scambio di oggetti di uso comune come palloncini ad elio, riflessi, velivoli “umani” su cui riflette il sole. Tuttavia, assicurano dal quartier generale del C.UFO.M., la questione non è così semplice in quanto in molti casi non si è riusciti ad identificare l’oggetto volante.

