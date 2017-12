Milano, aggressione nel carcere di Bollate: detenuto ferisce un poliziotto

Carcere di Bollate, detenuto armato di lametta ferisce un agente della polizia penitenziaria

Ennesima aggressione in carcere ad un agente penitenziario

Questa volta l’episodio si è verificato nel carcere milanese di Bollate

dove un detenuto si è scagliato addosso ad un poliziotto ferendolo alla mano

L’agente è stato accompagnato in pronto soccorso per le dovute cure, mentre il detenuto è stato trasferito in isolamento

L’aggressione si è verificata nel pomeriggio di Sabato, da parte di un detenuto marocchino di 32 anni

A denunciarlo è il Sindacato della Polizia Penitenziaria SAPPE, in una nota di Alfonso Greco.

L’episodio si sarebbe verificato attorno alle 14, quando il detenuto, uscito dal proprio reparto per recarsi ad un altro piano senza prima aver chiesto autorizzazione

fermato da un poliziotto gli si è prima scagliato addosso per poi ferirlo con una lametta

L’uomo avrebbe continuato a mantenere un comportamento violento anche in isolamento, probabilmente procurandosi lesioni, motivo per il quale sarebbe successivamente stato spostato in infermeria

Non sarebbe il primo episodio: “questo detenuto — precisa Greco a MilanoToday — a febbraio ha aggredito 4 colleghi in area trattamentale e oltre a non essere stato trasferito

ha continuato a muoversi liberamente nei reparti cercando i colleghi che lo avevano trattenuto il quella aggressione”.

“Ci attiveremo presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria affinché le giuste proteste dei colleghi di Bollate trovino attenzione e conseguenti provvedimento” ha infine affermato Donato Capece, il segretario generale dello stesso sindacato