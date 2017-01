VICENZA. Prima ha insultato gli agenti delle volanti impegnati in un controllo nei pressi di viale Milano, quindi ha gettato loro addosso una bottiglia di vetro appena pescata da un cassonetto lungo la strada. Ma evidentemente ancora non contento, Hassan Williams, nigeriano di 37 anni, quando i poliziotti sono scesi dall’auto ha avuto la brillante idea di minacciarli con un pezzo di vetro prima di scappare e di dar vita a un lungo inseguimento concluso in contra’ Vescovado, dove l’africano (senza fissa dimora e in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno) ha sferrato un montante a uno degli agenti mandandolo ko e provocandogli la frattura delle ossa nasali. Il movimentato episodio si è verificato nella serata di lunedì. Hassan, arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, dovrà rimanere in cella fino al 23 gennaio data in cui verrà celebrato il processo nei suoi confronti.

