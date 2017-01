La Polizia di Stato ha arrestato nel pomeriggio di ieri un marocchino 36enne per aver tentato di rubare una autovettura in sosta nel piazzale di una concessionaria.

Gli agenti delle volanti sono stati chiamati dai titolari dell’auto salone asseragliati all’interno degli uffici in quanto lo straniero aveva già colpito un cliente che si era avveduto delle intenzioni ladresche dello straniero.

Quest’ultimo all’arrivo dei poliziotti è stato trovato in possesso di 7 cacciaviti di varie dimensioni, tre chiavi inglesi ed una pinza, strumenti di lavoro sequestrati immediatamente.

Sul posto un giovane cliente si era avveduto del tentativo dello straniero di aprire le varie autovetture sul piazzale chiedendogli che cosa stava facendo. Per tutta risposta in perfetto dialetto romagnolo lo straniero lo apostrofava con un “sa vut?” per poi passare alle vie di fatto.

E’ stata sequestrata anche la bicicletta nuova fiammante con cui lo straniero ha raggiunto la concessionaria della quale non ha saputo o voluto fornire la provenienza.

Dichiarato in arresto e passata la nottata nelle celle di sicurezza questa mattina è stato convalidato l’arresto e fissata l’udienza dibattimentale per il 2 febbraio prossimo. Nel frattempo il giudice gli ha interdetto di rimanere a Ravenna.

Roma, 28 gennaio 2017