Sabato pomeriggio personale della Polizia di Stato di Trieste ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Padova per un residuo di un anno di pena a carico di un cittadino sloveno, B.S., nato nel 1971.

Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo è stato sorpreso da un agente di Polizia, libero dal servizio, all’interno di un negozio di abbigliamento sito in questa via San Nicolò, intento a togliere le placche antitaccheggio da un giubbotto. Il comunitario ha superato le casse senza pagare (50 euro il valore del capo) ed è stato ricorso all’esterno dal poliziotto che lo ha fermato poco dopo.

Alcuni passanti hanno telefonato al 113 e sul posto è arrivato un equipaggio della Squadra Volante della locale Questura.

Accompagnato in Questura, si è ricostruito l’episodio e dagli accertamenti effettuati in banca dati è emerso a carico dello sloveno un ordine di carcerazione per il ripristino di un fine pena.

Dopo le formalità di rito, denunciato per il furto, l’uomo è stato arrestato e accompagnato presso la locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica

Roma, 7 febbraio 2017