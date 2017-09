«Avete mai sognato di essere pagati per bere birra? Bene, potrebbe diventare presto realtà poiché stiamo cercando amanti della birra per assaggiare nuovi e gradevoli prodotti. Sì, questo potrebbe essere semplicemente il miglior lavoro al mondo». Inizia così l’annuncio di lavoro pubblicato su LinkedIn dalla Meantime Brewing Company, un’azienda britannica che produce birra ed è alla ricerca di esperti assaggiatori.

La compagnia, nota per avere tra i suoi prodotti la London Lager, la London Pale Ale e la Yakima Red, sta cercando del personale part-time (si lavora solo il venerdì mattina, per circa tre ore) che sia in grado di riconoscere al gusto gli ingredienti di ogni birra, ma anche che sia capace di trovare buoni abbinamenti con determinati cibi.

Amare la birra, quindi, non basta, ma se sapete riconoscere i retrogusti o la quantità di luppoli e avete un certo talento per inventare fantasiosi abbinamenti tra la bevanda e un pasto, allora questo è il posto che fa per voi. Ovviamente, è richiesta anche una buona conoscenza della lingua inglese, dal momento che il lavoro si svolgerà nella sede dell’azienda a Greenwich, appena fuori Londra.

Un annuncio di lavoro del genere non è una novità assoluta: sono diverse le aziende produttrici di birra che cercano degli esperti assaggiatori. Una casa produttrice statunitense, la World of Beer, qualche tempo fa aveva pubblicato un’offerta di lavoro per aspiranti assaggiatori pronti a lavorare girando il mondo.