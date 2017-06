Un annuncio di lavoro destinato a ingegneri civili o edili e architetti, con mansioni lavorative impegnative e una lunga serie di requisiti richiesti. Il tutto a fronte di uno stipendio netto di appena 600 euro. Il web, nelle ultime ore, è esploso dopo la pubblicazione delle immagini dell’annuncio di lavoro di Gruppo Dimensione, un’azienda di alto livello con sede a Grugliasco (Torino) e che collabora con colossi mondiali come Fiat, Allianz, Intesa San Paolo, Poste Italiane e Johnson&Johnson. «Il candidato ideale è laureato in ingegneria Edile, Civile e/o Architettura, ha un’età compresa tra i 24 e i 30 anni, parla e scrive correttamente francese (B2 o superiore, gradite esperienze all’estero).

Ha un’ottima conoscenza di programmi di progettazione e dimensionamento (Autocad 2D/3D, Edilclima, ecc.); la conoscenza di MS Project è considerata un plus. Disponibilità per trasferte in Svizzera (Ginevra), background tecnico e predisposizione al lavoro di gruppo; è richiesta la capacità di interagire con autonomia nei confronti dei progettisti, dei capi- tecnici e dei clienti/fornitori». Tutti questi sono i requisiti per fare domanda di lavoro, riportati nell’annuncio.

Lo stipendio, invece, è di 600 euro netti mensili più ticket restaurant per ogni giorno effettivamente lavorato. In caso di trasferte all’estero, il pernottamento è a carico dell’azienda e il vitto indennizzato in busta paga. Un po’ poco, sia per arrivare a fine mese, sia per le richieste da parte dell’azienda, fondata da Diego Cerrone e divenuta leader mondiale dopo aver progettato sale operatorie mobili presentate anche all’Onu.