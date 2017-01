Presso la sede del Distaccamento della Polizia Stradale di Novafeltria, ubicata in via R. Molari nr.7, si svolgerà la cerimonia di intitolazione di quel Reparto alla memoria del Sovrintendente della Polizia di Stato Mauro Giovannini, alla quale è previsto l’intervento, tra gli altri, del Dirigente Centrale delle Specialità Prefetto dott. Roberto Sgalla e del Direttore del Servizio Polizia Stradale dott. Bisogno.

La cerimonia, che prevede una fase di accoglienza degli invitati, si concluderà con la benedizione e scoprimento della targa commemorativa cui seguirà un momento di incontro. Nell’occasione, si rappresenta che il citato dipendente, morì il 31 marzo 2008, a seguito delle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto durante lo svolgimento di un servizio di scorta il 28 marzo precedente. Il Sovrintendente, mentre si trovava in sella alla moto di servizio per effettuare la scorta della “Coppi – Bartali”, gara ciclistica che stava transitando nella città di Finale Emilia (Mo), quando, alla coda del corteo al fine di chiudere il transito, l’operatore di Polizia veniva violentemente investito da un auto che sopraggiungeva dal senso contrario tanto che la BMW di servizio prese fuoco. Nell’immediatezza del sinistro, le condizioni del Giovannini, apparvero sin da subito molto gravi, tanto da essere immediatamente sottoposto ad un disperato intervento chirurgico alla testa che non riuscì comunque a strapparlo alla morte. Il Sovrintendente, lasciò la moglie e due bambini in tenera età.

Roma, 15 gennaio 2017