Chiama “balena” una donna che sta provando il suo vestito da sposa – la reazione della titolare è fantastica!

Ecco la testimonianza di una cliente di un negozio di abiti da sposa:

Sono una donna in sovrappeso che, a causa di una disfunzione della tiroide, combatte con i chili di troppo da una vita. Quel giorno stavo cercando un negozio che vendesse abiti da sposa per taglie forti. Quando finalmente ne trovai uno, entrai a dare un’occhiata. Notai una donna in forte sovrappeso che si stava provando un abito da sposa. Mentre sfogliavo i cataloghi, sentii una conversazione tra una madre, una figlia e il titolare del negozio. La ragazza era tanto magra quanto viziata, a giudicare dal suo modo di esprimersi. Dopo aver guardato bene la donna in sovrappeso, si rivolse alla madre.