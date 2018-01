Chiara Cotroneo Cosentino, la buona notizia: ritrovata grazie agli uomini dell’Arma dei Carabinieri

*AGGIORNAMENTO

10 Gennaio Ore 23.41 – Chiara Cotroneo Cosentino ritrovata grazie agli uomini dell’Arma

Gli uomini dei Carabinieri, ai quali vanno complimenti e ringraziamenti da parte della famiglia e della comunità tutta, hanno ritrovato nel pomeriggio di oggi a Reggio Calabria la giovane Chiara Cotroneo Cosentino.

Chiara era “scomparsa” da casa qualche giorno, e la mamma aveva diffuso un appello su Facebook nelle scorse ore nel tentativo di ritrovarla.

Anche sostenitori.info aveva raccolto la richiesta d’aiuto rilanciando l’appello della famiglia.

La ragazza, in realtà, a quanto si apprende non era scomparsa come da denuncia della madre: la giovane si trovava presso alcuni suoi conoscenti, e si era volontariamente allontanata dalla propria abitazione (circostanza tra l’altro già verificatasi più volte in precedenza).

Fortunatamente è andato tutto bene grazie anche agli uomini dell’Arma.



———————-

10 Gennaio Ore 14.02 – Reggio Calabria: scomparsa una ragazza in città, l’appello per ritrovarla

Si chiama Chiara Cotroneo Cosentino la ragazza scomparsa a Reggio Calabria. Chiara avrebbe fatto perdere le proprie tracce sparendo da Reggio Calabria da diverse ore. La mamma della ragazza ha pubblicato un appello sul proprio profilo facebook dove apprendiamo che la ragazza sarebbe senza cellulare