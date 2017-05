Chirurgo interrompe l’operazione e prende a pugni l’infermiera: l’incredibile scena ripresa in un video

Alcune immagini, riprese dalla telecamera della sala operatoria mostrano il dottore colpire ripetutamente con dei pugni l’infermiera che lo stava assistendo

In piena operazione il chirurgo si allontana dal paziente per picchiare la sua fidanzata infermiera. La coppia avrebbe prima discusso animatamente, una volta richiuso il paziente il medico però non è stato più in grado di controllarsi e si è avventato contro la donna.

Secondo quanto riporta anche il Daily Mail, l’episodio, che si è svolto all’ospedale di Lankao nella provincia di Henan, in Cina, sarebbe scaturito dopo che il chirurgo ha accusato l’infermiera di aver violato il protocollo.

Le scioccanti immagini, che hanno avuto migliaia di visualizzazioni, mostrano la donna essere colpita e poi cadere a terra. Il medico è stato poi fermato e allontanato dai suoi colleghi mentre l’infermiera viene portata via da un altra persona.

today