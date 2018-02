In pochi lo sanno, ma chiudere il passaggio con l’auto è reato

In pochi lo sanno, ma impedire il passaggio ad un’altra auto fa scattare il reato di violenza privata.

Attenzione quindi a questo atteggiamento, a come si parcheggia per strada: si rischia il procedimento penale (e non solo il carro attrezzi)

chi parcheggia la propria vettura dinanzi ad un fabbricato o un posteggio (pubblico o privato) in modo da bloccare il transito a un’altra auto, impedendole l’accesso o l’uscita.

È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza.

Il reato di violenza privata viene identificato in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.

La Suprema Corte già in passato aveva avuto modo di sottolineare come costituisca reato il lasciare il proprio mezzo parcheggiato in modo tale da impedire agli altri il passaggio,

ossia l’uscita o l’entrata da/in un box auto, un parcheggio pubblico, un cortile privato, un cancello, ecc.

Tali mezzi di costrizione dell’altrui libertà sono contrari all’ordinamento e, oltre a integrare eventualmente illeciti amministrativi per violazione del codice della strada

(si pensi al divieto di parcheggio, al passo carrabile, ecc.), fanno aquindi scattare un procedimento penale a carico del conducente.

Non importa, il fine specifico di danneggiare l’altra persona: per integrare il reato di violenza privata basta la consapevolezza del parcheggio eseguito in modo da bloccare eventuali altri automobilisti.

Il che può derivare anche da semplice incuria o per totale indifferenza alle norme stradali.