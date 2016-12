Paura e momenti di tensione, ieri sera, nei pressi della stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano, lo stesso luogo dove è stato ucciso in un conflitto a fuoco Anis Amri, il tunisino ritenuto responsabile della strage al mercato di Natale di Berlino.

Poco dopo le 19 gli agenti della Polizia locale, in servizio nei pressi della stazione, hanno visto una coppia in moto e notato subito che la donna non portava il casco. Quindi hanno intimato l’alt. Lo scooterista ha fatto scendere la donna per poi ripartire subito, ma ha agganciato un vigile trascinandolo per alcuni metri. L’agente è rimasto ferito, ma non gravemente. La donna, invece, è stata trattenuta per identificare il conducente della moto che si é dato alla fuga.