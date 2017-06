Napoli choc: paziente a letto in ospedale tra le formiche

In un letto di ospedale infestato da centinaia di formiche. È l’immagine diffusa dal consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, di una degente ricoverata nell’ospedale San Paolo di Napoli.

Lo stesso Borrelli afferma che si tratta di «un gravissimo caso di degrado e di mala sanità; una signora è ricoverata in Medicina Generale al quinto piano ed è immersa tra le formiche in un letto sporco. Un livello di sciatteria e mancanza di igiene che non possiamo accettare da parte del personale medico».

Borrelli aggiunge, «sono anni che denunciamo la presenza di insetti compresi gli scarafaggi all’interno dell’ospedale e le rassicurazioni che ci hanno fornito fino ad oggi si sono rivelate inattendibili. Per questo chiediamo la rimozione immediata di tutti i responsabili e i membri del reparto che hanno permesso una simile vicenda. Il Direttore Sanitario inoltre dovrà dare serie spiegazioni anche in commissione sanità dove lo farò convocare per un’audizione e sulla cui azione amministrativa ho deciso di chiedere una inchiesta interna.