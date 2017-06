Moglie e figlio muoiono in sala parto, Christian percorre 4600 km a piedi per i bimbi malati

E’ passato quasi un anno da quel 2 aprile. Avrebbe dovuto essere il giorno della nascita del suo piccolo Leonardo. E invece Christian Cappello non solo ha perso il figlio, ma anche la compagna Marta Lazzarin, deceduta in sala parto all’ospedale San Bassiano il 29 dicembre 2015. Ecco, proprio quello stesso giorno Christian ha deciso di cominciare il suo viaggio a piedi per l’Italia, raccontando la sua esperienza online sul suo sito già molto popolare blogdiviaggi.com e raccogliendo fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica per la onlus #Marta4kids.

Christian l’ha fatto “donare e fare del bene, convertendo rabbia e dolore in amore, sorrisi e speranze”, come ha scritto nel suo blog. Il suo viaggio si concluderà il prossimo 18 febbraio e, per l’occasione, la sua Bassano Del Grappa, si sta preparando per onorare al meglio la sua immensa impresa che l’ha portato a girare tutto lo Stivale sfidando qualsiasi condizione meteo: 4600 chilometri invece dei 3973 previsti alla partenza e soprattutto 110 mila euro raccolti per la ricerca.