Uno guarda dritto in camera, esibendo un sorriso divertito. L’altro fa una smorfia di sorpresa, spalanca la bocca e strabuzza gli occhi pennellati di nero. Sono apparsi così su Instagram Boy George e Silvio Berlusconi, in un selfie che il cantante Brit ha definito “Iconic” e che è stato scattato a Milano in occasione di una festa organizzata da Swarovski.

Quanto basta alla strana coppia per far scatenare le rete: oltre a incassare quasi 5mila like, il selfie è stato accolto da una pioggia di commenti. “Beauty George and the Beast”, scrive un utente, mentre qualcuno fa notare che “Silvio è più truccato di Boy”. E tra chi loda il Cav per l’ottima forma fisica c’è anche chi non nasconde il proprio disappunto: “Mi dispiace doverlo dire – commenta un fan del cantante – ma questa è la cosa peggiore che hai fatto. Divertitevi”.