Vigili del Fuoco, Antonio Brizzi (Conapo) colto da malore durante sciopero della fame a Montecitorio

E’ stato colto da malore oggi, in tarda mattinata, mentre protestava in divisa davanti al Viminale, dopo 8 giorni di sciopero della fame facendo la spola tra i palazzi del governo e del Parlamento in difesa dei diritti dei vigili del fuoco: Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, il sindacato autonomo di categoria, è stato soccorso dai suoi stessi colleghi per uno svenimento e poi trasportato in ambulanza al policlinico Umberto I, dove si trova tutt’ora sottoposto agli accertamenti sanitari.

“Ha ripreso conoscenza e sta meglio -riferiscono fonti del Conapo- ma è testardo, insisteva per tornare subito in piazza vuole parlare con il ministro Minniti in merito al decreto sui vigili del fuoco che il consiglio dei ministri dovrà approvare a giorni. Ha detto che non si darà pace sino a che non riuscirà a dare ai vigili del fuoco, oggi sottopagati di 300 euro al mese rispetto agli altri corpi, la stessa dignità lavorativa che hanno tutti gli uomini in divisa dello Stato”.

“E’ stanco delle falsità dei politici che ci lodano quando salviamo vite umane ma ci mancano di rispetto quando si discute di stanziamenti”, concludono.

adnkronos