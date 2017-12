Delitto di Garofolo, “l’hanno ucciso davanti agli occhi della loro figlioletta”. Condannati Carabiniere e compagna

Emesse pene severissime per l’uccisione di Antonio Piombo

E’ arrivata la condanna a 20 anni di reclusione per Salvatore Ciammaichella. La sentenza è quella di primo grado ma emessa con rito abbreviato.

L’uomo, un Carabiniere di 46 anni, attualmente sospeso dal servizio, è stato condannato a 20 anni per omicidio volontario con rapina e uso indebito di carta di credito presa alla vittima.

Assieme al Carabiniere, condannata anche la fidanzata, Monia Desole di 3 anni più giovane. Per lei gli anni saranno 18.

Vengono quindi riconosciuti come responsabili della morte del cameriere 60enne Antonio Piombo, assassinato con due colpi di pistola attorno l’una della notte del 27 maggio 2016 in una golena sul Po a Garofolo di Canaro

Antonio Piombo lavorava da oltre vent’anni al bar della stazione ferroviaria di Padova. Celibe, viveva a Lama insieme al fratello Agostino.

Riconosciuta, anche una provvisionale di 160 mila euro.

Gli avvocati hanno annunciato il ricordo in appello

Ma cosa è accaduto quella notte?

II corriere del Veneto riporta quanto segue: “Poco dopo il delitto, Ciammaichella viene immortalato dalle telecamere a Guarda Veneta mentre scende dalla Fiat Punto di Piombo. A seguirlo lungo tutto il tragitto, la Peugeot 307 cabrio a lui intestata, ma guidata da Desole.

Nessuno dei due arrestati ha chiamato i soccorsi dopo i due spari di Mauser semiautomatica calibro 7,65 al busto e al viso di Piombo” Successivamente, Ciammaichella risulta aver chiesto informazioni in un’armeria a Mirandola, nella Bassa modenese, per vendere una pistola.

Un fatto avvenuto poco prima che i due fossero fermati dai carabinieri proprio a Canaro il pomeriggio del 4 giugno 2016, una settimana dopo il delitto.

Un altro indizio di colpevolezza riguarda l’interessamento di Ciammaichella di voler dipingere di bianco la sua Peugeot grigia, e la richiesta di informazioni a una collega delle forze dell’ordine per avere dei passaporti per andare in vacanza in Messico.”

Secondo il Gazzettino, inoltre

“Tutto è cristallizzato nel capo d’imputazione, dal quale risulta che la figlia della donna, di neppure 8 anni, era presente al momento dell’omicidio, chiusa in macchina.



Proprio per la condotta tenuta dai due nei confronti della bambina, è arrivata anche un’ulteriore condanna da parte del giudice Pietro Mondaini a 2 anni e 8 mesi per entrambi”

Inizialmente gli inquirenti avevano inquadrato le motivazioni del delitto ad un ricatto a sfondo passionale.

Il Messaggero, il una ricostruzione del Giugno 2016 scrisse che “Il Carabiniere e la compagna sarebbero stati dediti a rapine alle coppiette e agli omosessuali che frequentavano lagolena del Po a Garofolo”