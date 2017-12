“Ciao Maurizio”: il toccante saluto dei vigili del fuoco al caposquadra che va in pensione

Maurizio Maleci, caposquadra storico dei Vigili del Fuoco di Firenze, dopo 30 anni di servizio è ufficialmente in pensione e ha avuto un saluto particolare dai suoi colleghi

Nato a Firenze nel 1957, Maleci è stato un pioniere nella comunicazione dei Vigili del Fuoco in Toscana: era addetto alle relazioni con i media.

“i mezzi di soccorso sono stati schierati nel cortile della caserma con le sirene spiegate. Maleci era presente ai soccorsi in via dei Georgofili del 1993, durante il terremoto de L’Aquila e in occasione del naufragio della Costa Concordia”. riporta TODAY

Il video è stato pubblicato su Instagram, con la scritta: “Mi sono commosso per il saluto a un amico che dopo trent’anni va in pensione. Abbiamo vissuto tanta roba insieme e mi è tornata in mente tutta. Ciao Maurizio”.

“Veramente sarebbe uno in più – ci tiene a dire Maurizio Maleci sempre a Today, riferendosi ai 30 anni di servizio – perché nel 1977 feci il servizio militare come vigile ausiliario”.