Ciclismo, paura per Froome: macchina lo scaraventa a terra, illeso. “L’autista lo ha fatto apposta”

Un automobilista, poi dileguatosi, ha centrato in pieno il britannico, che stava allenandosi in vista del Giro del Delfinato

ROMA – La grande paura per Chris Froome. Il fuoriclasse britannico, vincitore dell’ultimo Tour de France, è stato investito da una macchina in allenamento. Un grande spavento senza conseguenze: Froome infatti ne è uscito illeso nonostante la bicicletta sia andata distrutta.

E’ stato lo stesso capitano del Team Sky a raccontare l’incidente sul suo profilo Twitter: durante l’allenamento a Beausoleil, in Francia, per l’imminente classica del Delfinato, una macchina lo ha seguito e tamponato. “Sono appena stato sbattuto a terra di proposito da un automobilista impaziente che mi seguiva.

Per fortuna è tutto ok, ma la bici è distrutta. E l’automobilista ha continuato per la sua strada!”, ha scritto Froome, postando la foto della sua bicicletta accartocciata.

E’ solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti che ha visto coinvolti ciclisti, professionisti e non. Il mondo delle due ruote ha pianto da poco la scomparsa di Michele Scarponi, che ha perso la vita il 22 aprile scorso dopo essere stato travolto da un camion mentre si allenava sulle strade del suo paese Filottrano

repubblica.it