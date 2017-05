Ciclista travolto da un furgone

L’incidente è accaduto alla Madonna della Tosse. Il ferito è un cinese che forse è stato colpito da uno specchietto. In via di Reggiana una Fiesta tampona un’Ape che finisce contro un’auto in sosta

PRATO. Incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 22 maggio, nella galleria della Madonna della Tosse, sulla ex regionale 325. Intorno alle 12.45 un autocarro che procedeva in direzione nord, verso la Valbisenzio, ha urtato un ciclista che, in seguito alla scontro, è caduto riportando alcune ferite. Alla guida del furgone si trovava un uomo italiano mentre il ciclista ferito è un uomo di 50 anni di nazionalità cinese. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista sarebbe stato colpito dallo specchietto dell’autocarro.

I due mezzi si trovavano sulla stessa carreggiata, ma non è ancora chiaro se il ciclista stesse procedendo in direzione sud o nord. Sul posto per prestare i primi soccorsi un’ambulanza del 118, intervenuta in codice rosso.

Le condizioni del ciclista sono risultate tuttavia meno gravi del previsto e l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano in codice giallo. Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale di Prato per effettuare i rilievi. A causa del sinistro si è verificato qualche disagio per la circolazione: la galleria della Madonna della Tosse è stata chiusa in direzione nord per circa un’ora e il traffico è stato deviato lungo il vecchio tratto della 325.