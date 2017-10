E’ cieca e soffre di epilessia: per lo Stato risulta “abile al lavoro”

E’ cieca dalla nascita e affetta da una grave forma di epilessia, oltre che di diabete di tipo 2 e di osteoartrosi, ma lo Stato l’ha giudicata “abile al lavoro”. Dopo una lunga battaglia giudiziaria Hazel Macrae, 62enne di Walker, Newcastle, ha finalmente visto riconosciute le sue ragioni: il Department for Work and Pensions (DWP, dipartimento per l’occupazione e la previdenza) del Regno Unito ha fatto dietrofront annunciando che le garantirà tutte le tutele previste per le persone disabili.