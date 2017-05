Il tunnel Qishanyan attraversa un giacimento di carbone. Un’indagine chiarirà i contorni di una tragedia che trova ampio spazio oggi su tutti i media cinesi

Dodici operai sono stati uccisi da un’esplosione che si è verificata in tunnel per treni ad alta velocità in costruzione nel Sud-Ovest della Cina, nella provincia di Guizhou.

Lo scoppio è avvenuto ieri e i 2mila soccorritori mobilitati hanno terminato le proprie ricerche stamattina presto, confermando il bilancio di dodici morti e dodici feriti.

Ancora sconosciute le cause dell’esplosione. Il tunnel Qishanyan attraversa un giacimento di carbone. Un’indagine chiarirà i contorni di una tragedia che trova ampio spazio oggi su tutti i media cinesi.

FONTE: TODAY