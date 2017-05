Quattro persone sono state fermate perché viaggiavano in auto con a bordo un cinghiale. La vettura non è passata inosservata ad alcuni residenti increduli nel vedere quello che inizialmente sembrava un cane di media taglia ma che in realtà era un cinghiale di pochi mesi.

Il proprietario dell’auto non ha saputo spiegare la provenienza dell’animale selvatico che è stato preso in consegna dai Carabinieri della Forestale. L’auto con il cinghiale è stata fermata su viale delle Regioni a pochi passi da uno dei cartelli di pericolo per la presenza di animali selvatici sistemati nel quartiere.

fonte