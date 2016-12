Come si fa a non ingrassare a Natale e restare in forma durante le feste? Questo è il vero dilemma! Ma con alcuni piccoli consigli e accorgimenti si potranno contenere i danni e arrivare serenamente alla prima settimana di gennaio senza avere il terrore di salire sulla bilancia. Abbiamo già parlato di come dimagrire prima delle feste e delle varie soluzioni per una dieta prenatalizia utili per alleggerirsi un po’ proprio per evitare di mettere su peso da smaltire nell’anno nuovo.

COME RESTARE IN FORMA DURANTE LE FESTE

Allora come si fa a restare in forma a Natale? Intanto prediligere le ricette light come quella dei biscotti allo zenzero che abbiamo visto qualche giorno fa e cercare di limitare l’alcool magari bevendolo strettamente nelle occasioni di festa e non esagerare a tavola bevendo anche acqua. Ma vediamo di seguito alcuni consigli per non ingrassare a Natale