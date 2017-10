Trovati 5 cuccioli abbandonati.

Cinque cuccioli abbandonati in uno scatolone: salvati da due studenti. Ecco come adottarli

Hanno rischiato di morire il cucciolotti abbandonati e ritrovati in una scatola in mezzo alla strada da alcuni studenti milanesi.

Soccorsi e riscaldati immediatamente e allertate le istituzioni preposte, sono state attivate subito le cure da parte dei ragazzi dell’Enpa.

L’episodio si è registrato nell’hinterland milanese, zona Rho. I cinque cuccioli, come affermato dai volontari che li hanno presi in carico, sono stati abbandonati lungo una via del rione Pantanedo di Rho. Recuperati, sono stati inizialmente scaldati con l’ausilio

di una bottiglietta di acqua calda e poi portati dagli stessi ragazzi ai volontari Enpa.

Gli animali, visitati dal veterinario sono stati trovati tutti sani. Dovrebbero avere attorno ai 15 giorni. Verranno presi in carico da una struttura rifugio per il periodo dello svezzamento, che dovrebbe essere attorno ai due mesi e successivamente messi in stato di adozione.

Per ulteriori informazioni e per seguire lo sviluppo della vicenda, ci si può rivolgere

alla sede milanese dell’ Ente nazionale protezione animali.

“Era da un po’ di tempo che non accadeva un episodio simile in Milano. Queste situazioni limite devono però aiutarci a riflettere sul perché la sterilizzazione dei cani e dei gatti è così importante, oltre che per la lotta al randagismo, anche per evitare cucciolate di animali di proprietà.

E al di là di questo ricordiamo che non bisogna mai prendere una decisione simile che poteva avere conseguenze drammatiche per i cagnolini oltre che penali per chi li ha abbandonati.

Ci sono comportamenti più intelligenti e civili da mettere in atto prima di abbandonare degli animali, come contattare strutture che possano consigliare come gestire al meglio la situazione“. — ha dichiarato Ermanno Giudici, Presidente Enpa Milano a Milano Today

