Le dimissioni dal ruolo di presidente del Consiglio arriveranno, ma non subito. Disvorso analogo per l’addio alla segreteria del Pd. Uscito sconfitto dal voto per il referendum costituzionale, il premier Renzi resta ala guida del paese per ancora diversi giorni; la richiesta viene dal capo dello Stato. Renzi rimarrà fino all’approvazione della Manovra. E dovrebbe restare anche alla guida del Pd ripartendo dal 40% ottenuto al referendum.

Sarebbe questo l’orientamento del presidente del Consiglio, che mercoledì alle 15 si presenterà alla direzione del partito per discutere dell’esito della consultazione di domenica. Renzi, secondo quanto si apprende, a caldo avrebbe anche ipotizzato la possibilità di lasciare la guida del Pd ma complice il “pressing” di molti dei suoi sarebbe deciso ad andare avanti. Spiega una fonte Pd ad Askanews.

“Matteo non lascerà la guida del partito;il bicchiere mezzo pieno”, cioè il 40% dei consensi ottenuti contro una coalizione, quella del No, politicamente disomogenea. E’ quello che, via Twitter, invita a fare anche il braccio destro di Renzi, Luca Lotti. “Tutto – ha scritto – è iniziato col 40% nel 2012. Abbiamo vinto col 40% nel 2014. Ripartiamo dal 40% di ieri”. Anche il capogruppo Ettore Rosato smentisce l’ipotesi di dimissioni e invita Renzi ad andare avanti.

“Il Pd vuole che Renzi continui a fare il suo lavoro. Tredici milioni di votanti vogliono che continui a fare suo lavoro. Abbiamo un segretario che sta facendo il suo lavoro, ieri ha dato un messaggio chiaro se voleva dire altro lo diceva”. Dunque mercoledì Renzi potrebbe presentarsi in direzione senza dimettersi o mettendo a disposizione il suo mandato di segretario, ottenendo una conferma. Da lì partirebbe poi la “resa dei conti” interna. Contando anche sulla rete dei comitati per il Sì al referendum, che non sarà smantellata ma che dovrà costituire l’ossatura del “nuovo” Pd renziano.”