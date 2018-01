Gravissimo incidente: Comandante dei Carabinieri in fin di vita, morta la moglie

E’ stato per anni comandante della Compagnia carabinieri di Sondrio Il maggiore Claudio de Leporini, in queste ore coinvolto in un gravissimo incidente stradale dove ha perso la vita sua moglie.

Il Maggiore è ricoverato in gravi condizioni dopo l’incidente stradale avvenuto in provincia di Cremona nella mattinata di ieri, mercoledì 10 gennaio, nel quale ha perso la vita la giovane moglie.

Il sinistro si è verificato attorno Gazzo Pieve di San Giacomo alle 10 del mattino.

Ancora da chiarire con precisione le dinamiche, ma pare che la causa sia da individuare nel grave scontro tra un camion Scania e il Suv Bmw condotto dell’ufficiale.

Il camion avrebbe fatto sbalzare la vettura nel fossato laterale. Sul posto sono intervenute auto medica, elisoccorso (da Brescia), insieme ai Vigili del Fuoco e due ambulanze.

I pompieri si sono occupati del recupero della vettura. Immediatamente soccorsi gli occupanti del mezzo, il maggiore e la moglie, entrambi 35enni.

Per la donna purtroppo non c’è stato niente da fare: inutile ogni tentativo di rianimarla da parte dei soccorritori del 118.

Claudio de Leporini è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cremona.

De Leporini è stato, da Capitano, comandande della compagnia Carabinieri di Sondrio per 6 anni.

L’uomo, dopo la promozione al grado di Maggiore nel 2016, era stato trasferito a Cremona.

La coppia ha una bimba di 7 anni.