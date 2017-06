“Fra pochi giorni faccio 86 anni, col cazzo che vado in galera. Al massimo i servizi sociali. Ma non da Don Mazzi, nemmeno morto”. Lo dice Emilio Fede, ex direttore del Tg4, a La Zanzara su Radio 24 dopo la condanna a tre anni e mezzo e al risarcimento di un milione e centomila euro per il concorso nella bancarotta dell’ex agente Lele Mora.

“Non dovete augurarvi mai – dice Fede – di finire nelle grinfie di certa giustizia. La sentenza di ieri fa ridere. Ma sono pronto a lottare ancora, fino alla fine. Non sono morto e non mi arrendo”. “Non è mai successo – dice ancora – che un tribunale decida di dare sei mesi di più rispetto alle richieste dell’accusa. Hanno fatto una sentenza che non esiste, non ho preso soldi da nessuno, chiaro? Da nessuno”.