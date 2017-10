Colesterolo, quello cattivo deve essere sempre più basso. Quello buono invece è un valore neutro

Arriva una rivoluzione nelle regole sul colesterolo. Contrariamente a quanto ci è sempre stato detto, l’assunzione del cosiddetto colesterolo buono, l’HDL, non dove essere aumentata. L’HDL è, secondo gli esperti, un indicatore neutro perché non fornisce benefici alla salute.

“I risultati recenti di studi pubblicati sulle riviste scientifiche New England Journal of Medicine e Jama a fine agosto 2017 – ha comunicato Alberico Cartapano, professore dell’Università degli Studi di Milano – concludono che l’HDL è un indicatore neutro, e aumentarlo non apporta reali benefici. I benefici fin qui identificati – ha proseguito – derivano da osservazioni epidemiologiche che non tengono conto di altre variabili, quali ad esempio l’alimentazione corretta”.