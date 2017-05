Spesso è solo un’infiammazione, ma le possibili cause sono molte. Un criterio di sicurezza è quello di non trascurare rigonfiamenti presenti da più di tre settimane

La scoperta di una tumefazione al collo crea sempre un certo sconcerto. Si pensa al peggio, ma per fortuna, nella maggior parte dei casi, la presenza di piccoli rigonfiamenti non è da imputare a terribili malattie. Spesso, infatti, si tratta di linfonodi infiammati a causa di una recente infezione, per esempio, una tonsillite. Tuttavia, è buona regola non sottovalutare “rigonfiamenti” che persistano oltre le tre settimane. «Il riscontro di piccole masse palpabili al collo è un fenomeno frequente; ancora oggi, purtroppo, capita che si facciano errori nell’interpretazione – premette Gaetano Paludetti, direttore della Clinica otorinolaringoiatrica del Policlinico Gemelli di Roma -. In linea generale, le tumefazioni al collo possono essere divise in due grandi categorie: di origine non linfonodale, oppure linfonodale.

Nel primo caso ci si può trovare di fronte a diverse situazioni: dai diffusissimi noduli tiroidei alle cisti congenite, dai tumori benigni delle paratiroidi ai più rari tumori vascolari glomici (alla biforcazione della carotide), ai neurinomi (tumori benigni dei nervi), alle patologie delle ghiandole salivari (parotide e sottomandibolare). Nel secondo caso, la tumefazione ha spesso origine infiammatoria ed è legata a infezioni recenti; altre volte può essere la spia di linfomi o di forme tumorali metastatiche che hanno origine in altri distretti.