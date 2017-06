Collo da sms: la postura scorretta causata dallo smartphone

Passiamo molte ore durante il giorno chini sui dispositivi per scrivere o leggere, e trascuriamo la nostra postura

Il collo da sms, chiamato anche text neck, è uno dei mali dei nostri tempi provocato da ore ed ore chinati sui dispositivi tecnologici. La postura scorretta causata dallo smartphone, ma anche dal computer o altre apparecchiature che ci costringono a piegare il collo per molto tempo, causa dolore al collo, male alle spalle, alle braccia, alla schiena e anche alla testa. La posizione della testa pendente in avanti e verso il basso che si assume per guardare i dispositivi mobili per un lungo lasso di tempo ha quindi ripercussioni fisiche.

Il problema causato dalla postura scorretta causata dall’utilizzo eccessivo dei dispositivi tecnologici è stato studiato dal Dottor Dean L. Fishman, un chiropratico della Florida che dopo aver studiato e curato per anni pazienti che presentavano problemi posturali, nel 2009 ha fondato il Text Neck Institute.