Incendio in via Einaudi a Cologno Monzese: palazzo di 10 piani “cancellato” dal fumo, 35 intossicati

Un fumo grigio, denso, avvolgente, agre, che fa piangere, strozza il respiro, che cancella tutto al suo passaggio, la visibilità dell’intero palazzo

Un vasto incendio, visibile anche da lontano – fiamme che bruciano tutto ciò che è sul loro cammino, partendo dal piano più basso.

Una scena apocalittica quella che si è presentata agli occhi dei soccorritori nella notte tra sabato e domenica

La paura avvolge il condominio di civico 1 di via Einaudi a Cologno Monzese.

Il vasto incendio è esploso attorno alle 2 di notte, divampato improvvisamente e difusosi nell’immediatezza. Il tutto sarebbe partito, secondo le informazioni fornite dal quotidiano online Milano Today, dai piani terreni del civico per poi propagarsi in pochi minuti

Probabilmente l’incendio si è sviluppato nelle cantine – incendio che avrenne causato un nuvolone di fumo arrivato fino alla cima dell’edificio, alto dieci piani.

Sul posto, immediatamente allertati da una pattuglia dei carabinieri che si trovava a passare di lì per caso,

sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per avere la meglio sulle fiamme e per far uscire dalla struttura tutti gli inquilini, svegliati nel cuore della notte dal rogo.

Medici e volontari del 118 – riporta MilanoToday – sono giunti con quattro ambulanze e due auto mediche

Sono state soccorse trentacinque persone, tutte con sintomi da intossicazione.

Per cinque di loro si è reso necessario il trasporto negli ospedali di Sesto e Cernusco sul Naviglio, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le cause del rogo, al momento, sono ancora da accertare.