L’ex Colonnello dei Carabinieri: “C’è assenza di regole: le procedure di espulsione sono una farsa tragicomica

Sul caso di Macerata, dalla terribile scoperta sulla povera Pamela fino all’atto di follia di Luca Traina, dopo tante voci ci fa piacere pubblicare anche quella di Salvino Paternò, ex colonnello dei Carabinieri in pensione dal 2013.

Un pensiero scaltro e lucido come già in passato aveva mostrato in occasioni di altri eventi di cronaca

“Vi prego, nel commentare i delitti di Macerata cerchiamo di essere più intelligenti dei nostri politici e più lungimiranti degli sciacalli intellettuali, non è che sia poi così difficile.

Chi smembra selvaggiamente il corpo di una ragazza, al pari di chi va in giro per la città sparando nel mucchio, è solo un pazzo criminale. E la follia non ha connotazioni ideologiche, né di razza.

Affermare che sia stata la Boldrini a mettere la mannaia in mano allo squartatore, o asserire che sia stato Salvini ad armare la mano del pistolero è altrettanto folle.

La responsabilità del caos che viviamo non è da ricercare nelle ideologie terzomondiste da salotto o nel fascismo all’amatriciana, bensì solo ed unicamente nell’ASSENZA DI REGOLE.

E’ sacrosanto accogliere chi fugge dalla guerra o dalla disperazione, ma altrettanto sacrosanto è espellere immediatamente chi non possiede tali requisiti e, ancor più velocemente, chi viene in Italia a commettere reati.

Ma così non è. Le procedure di espulsione sono una farsa tragicomica e nelle nostre strade vagano eserciti di clandestini, formalmente espulsi, che vivono di spaccio, prostituzione, furti e rapine.

E la colpa è di tutti i governanti, a destra e a sinistra, che hanno amministrato il paese negli anni della migrazione senza essere stati capaci di regolarizzare il fenomeno facendolo così incancrenire.

Voler nascondere tale responsabilità dietro l’ideologia è da miserabili.

E’ l’impunità e l’assenza di regole che esaspera e terrorizza la gente più di un proiettile vagante o di un cuore strappato.”