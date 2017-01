Nella notte la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini albanesi di 42 e 28 anni, rispettivamente per inottemperanza ad un Decreto di espulsione dal T.N. e per un ordine di esecuzione di carcerazione, presso il Traforo del Monte Bianco.

I due uomini, in uscita dal T.N. a bordo di due distinti autobus di linea, sono stati controllati e sono risultati, in seguito ad un controllo approfondito, colpiti da i due provvedimenti. Nel primo caso il provvedimento di espulsione, con divieto di reingresso nell’area Schengen per tre anni, è stato emesso dal Presidente della Regione Valle d’Aosta nel gennaio del 2015 mentre l’ordine di carcerazione è stato emesso nel novembre 2016 dal Tribunale di Perugia per l’espiazione di una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione e 3000 euro di multa per i reati di ricettazione e riciclaggio commessi nel comune umbro.

Il 42enne è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio mentre il 28enne è stato tradotto presso il carcere di Brissogne.

Roma, 28 gennaio 2017