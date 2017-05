Vasta operazione dei carabinieri del Gruppo di Ostia che a Roma, a Ostia e a Barcellona che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, nei confronti di 21 persone ritenute responsabili di traffico internazionale di droga. I carabinieri hanno inoltre sequestrando beni, mobili e immobili, per un valore complessivo di circa un milione di euro.

I 21 arrestati sono accusati a vario titolo di associazione armata finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio continuato e in concorso di ingenti quantità di stupefacenti, ricettazione in concorso, detenzione illegale di armi in concorso, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Gli arresti sono stati eseguiti al termine delle indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, alle quali ha collaborato la Guardia Civil Spagnola, a conclusione dell’operazione denominata “Critical”.

L’attività investigativa costituisce la fase conclusiva di un’indagine, avviata nel maggio 2015, nei confronti di due organizzazioni criminali operanti sul litorale Ostiense e nella provincia di Roma, dedite entrambe al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importate principalmente dalla Spagna e da altre aree del territorio nazionale. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale si occupava di smerciare ingenti quantitativi di droga sul mercato locale e anche in altre zone d’Italia.