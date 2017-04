#ROMA. LA #POLIZIADISTATO STRONCA LO #SPACCIO ALL’ARCO DI #TRAVERTINO: SEQUESTRATI CIRCA 100 KG DI #MARIJUANA A PADRE E FIGLIO, ENTRAMBI #PUSHER. #ARRESTATI.

Gli investigatori della Polizia di Stato tenevano d’occhio da diversi giorni un bar, in via dell’Arco di Travertino, che sembrava essere usato da spacciatori di zona per i loro traffici.

Dopo vari appostamenti, dai quali emergeva la frequentazione del locale da parte di personaggi noti alle forze dell’ordine per essere consumatori di sostanze stupefacenti, i poliziotti del commissariato Appio sono entrati in azione insieme al Reparto Prevenzione Crimine e alle unità cinofile.

E’ stato proprio l’infallibile fiuto del cane Yago a segnalare B.E., romano di 61 anni, che in tasca aveva circa 2 grammi di cocaina.

Nel luogo del domicilio dell’uomo, gli agenti hanno trovato, nascosti nella casa e nel terreno ad essa circostante, circa 93 kg di marijuana.

Insospettiti dal fatto che sui documenti ci fosse un altro indirizzo, gli uomini in divisa sono andati a perquisire anche quell’abitazione, dove di fatto vive il figlio B.G.

A casa del 21enne sono stati trovati circa 200 gr. di marijuana e 10 gr. di hashish.

Per padre e figlio, che passeranno insieme la Pasqua in carcere, sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

questura di roma