Come è morta Dolores O’Riordan? “Depressione, abusi, anoressia”. Parla la Polizia

Addio a Dolores O’Riordan, trovata morta in un hotel di Londra a 46 anni.

Secondo la polizia britannica, non c’è alcun sospetto sulle cause del decesso della cantante di Cranberries. Un medico legale dovrebbe pronunciarsi a breve sulle cause della morte.



Depressione e anoressia



La voce su cosa abbia ucciso O’Riordan sono numerose. Nel novembre 2014 la cantante,

che pare soffrisse di un disturbo bipolare della personalità, era stata arrestata all’aeroporto di Shannon, in Irlanda, per aver aggredito una hostess e un poliziotto.

In passato, negli anni Novanta, la cantante aveva sofferto di anoressia, e anche all’epoca la band si era fermata.

Lei aveva rivelato: «Avevo semplicemente smesso di mangiare, la mia dieta si basava su sigarette e caffé».

Il suo pezzo più famoso, Zombie, è diventato uno dei brani più cliccati e ascoltati nelle ultime ore e sul canale YouTube ufficiale dei Cranberries ha già oltrepassato la quota di 600 milioni di visualizzazioni.

E’ anche questo il tributo mondo della musica alla leader dei Cranberries morta improvvisamente a 46 anni a Londra.

La cantante irlandese “era terribilmente depressa”, secondo quanto riferiscono gli amici al tabloid britannico Daily Mail.

O’Riordan si trovava nella capitale britannica per una sessione di registrazione con l’intera band irlandese dei Cranberries.

La famiglia ha appreso la notizia ed é “distrutta” dal dolore: ha fatto sapere di aver bisogno di “privacy in questo momento tanto difficile”.

In Italia tra i primi a ricordare la cantante, con dolore e commozione in un lungo post, è stato il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, che con Dolores ha inciso un brano.