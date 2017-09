COME RECUPERARE LE FOTO CANCELLATE PER SBAGLIO DALLA SCHEDA MEMORIA

Molte persone, a volte, per sbaglio cancellano foto riposte in dispositivi digitali mobili come le moderne SD: la procedura da seguire per il recuperare delle foto cancellate è semplice anche se non si è esperti di informatica.

Il meccanismo si basa sul fatto che nel momento in cui un elemento viene cancellato da un archivio digitale, si crea semplicemente del nuovo spazio a disposizione per l’immissione di altri elementi.