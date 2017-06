L’infarto femminile è più subdolo: ecco i 6 sintomi più comuni che nessuna donna riconosce

Tutti lo considerano un problema essenzialmente maschile, invece l’infarto colpisce moltissimo anche le donne. Anche prima della menopausa. Non solo: proprio per le donne l’esito può essere peggiore, perché il più delle volte non riconoscono i sintomi e chiedono aiutano quando ormai è troppo tardi. Ma perché le donne non riconoscono i sintomi di un infarto? Perché i sintomi, nelle donne, sono diversi dal dolore al torace, in 9 casi su 10. Ecco i 6 sintomi più comuni dell’infarto femminile, che riporta il Corriere della Sera.

1- Difficoltà a respirare. Nella donna è molto comune la difficoltà a respirare: ci si ritrova col fiato corto anche se non si è fatto uno sforzo o esercizio fisico. Vuol dire che il cuore è affaticato, perché una o più coronarie si sono occluse o si stanno occludendo.