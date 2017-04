“Ma non se ne parla neanche. Mio figlio non ci andrà. Questa punizione doveva essere prima concordata con me”, e poi ancora: “Mandano un bambino a casa di persone che non so chi siano: potrebbero essere ex galeotti, o ex tossici o brutta gente. Mio figlio resta casa: il preside ha sbagliato su tutta la linea”.

Questa la reazione, puntualmente ripresa dai cronisti, del padre di uno studente torinese diciassettenne sospeso per 15 giorni dalle lezioni e spedito dalla scuola, invece che a poltrire a casa, a fare attività di volontariato presso l’Associazione “Terza Settimana”.

Il provvedimento disciplinare il giovanotto se l’era guadagnato vendendo merendine “di contrabbando” ai compagni di scuola. In pratica le acquistava al discount la mattina prima di entrare in classe e, nell’intervallo, le smerciava condite dalle arrabbiature del gestore del bar interno all’istituto e degli installatori dei distributori automatici. Loro pagano le tasse e le royalties alla scuola, il giovanotto no, hanno detto, e il preside è intervenuto a far cessare il commercio clandestino.

Solo che il giovane virgulto era nel frattempo diventato un caso nazionale di imprenditorialità, tanto che la Fondazione Luigi Einaudi di Roma ha deciso di conferirgli una borsa di studio per premiare la sua intraprendenza. I suoi compagni, indignati, un mese fa circa hanno organizzato una manifestazione di protesta contro la concessione della borsa perché ritengono il comportamento del loro compagno contrario alle regole: altro che premio, andava sanzionato.