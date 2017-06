Compra un anello al mercatino per 10 sterline: scopre che vale più di 400mila euro

Il prossimo luglio un anello con diamante verrà battuto all’asta da Sotheby’s e, secondo le stime della nota casa londinese, dovrebbe raggiungere la ragguardevole cifra di 350.000 sterline, poco più di 400.000 euro. E quell’anello, secondo quanto scrive la BBC online, arriva da un mercatino delle pulci della capitale britannica

A comprarlo, negli anni Ottanta, una donna convinta di aver trovato un articolo di bigiotteria e che per questo in tutti questi anni ha praticamente sempre indossato il gioiello senza dargli troppo valore. Lei, al mercatino, lo aveva infatti comprato per dieci sterline. In realtà quell’anello non è, come pensava la sua proprietaria fino a poco tempo fa, un articolo da bigiotteria di poco valore, ma un raro diamante da 26 carati del diciannovesimo secolo tagliato a cuscino.